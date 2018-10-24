Hawai poliis çalınan 56 yaşındaki bonsai ağacını arıyor

Hawaii polisi, çalınan 56 yıllık bonsai ağacını bulmaya çalışıyor.

Polis, ağacı 56 yıldır yetiştiren 78 yaşındaki David Fukumoto'nun işlettiği bonsai bakım merkezinden geçen ay çalınan ağacı aradıklarını belirtti.

Emniyet yetkilisi Ken Quiocho, "Çalınan bonsai ağacını bulmak ve sahibine teslim etmek istiyoruz." dedi.

Polisin, çalınan bonsai ağacının değerini açıklamak istemediğini belirten Quiocho, hırsızın ağaca aşina olduğunu ve değerini bildiğini düşündüklerini aktardı.

Quiocho, ağacın bulunması için polisin halktan yardım istemeye başladığını kaydetti.

Fukumoto, "Evladım kaçırılmış gibi hissediyorum. Bu benim ilk bonzaimdi. 56 yaşında bir ağaç, buna nasıl değer biçilir ki?" diye konuştu