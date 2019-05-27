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Hawaii’de köpek balığı saldırısı

ABD’nin Hawaii eyaletinde bir kişi köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

  • İHA
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Kaliforniya’dan tatil için Hawaii'ye gelen 65 yaşındaki Thomas Smiley, dün sabah Maui Adası’nda kıyıya yaklaşık 60 metre uzaklıkta yüzerken saldırıya uğradı. Kurtarma ekipleri, köpek balığı saldırısına uğrayan adamı kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan 65 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından yetkililer sahile köpek balığı uyarı işaretleri yerleştirildiğini açıkladı.
 
Olay, Hawaii’de 2015’ten beri köpek balığı saldırısının neden olduğu ilk ölüm olarak açıklandı. 2015 yılında bir kadın Maui açıklarında köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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