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Dünya

''Hayal ettiğimiz düzen bu değil'' diyerek itiraf etti: Orada artık Türk üsleri var

Türkiye'nin Afrika'da Avrupa'nın yerini aldığını ve bu durumun kendileri açısından rahatsız edici olduğunu dile getiren Josep Borrell, 'Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var. Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil' dedi.

25 Ağustos 2024 Pazar 09:38 - Güncelleme:
''Hayal ettiğimiz düzen bu değil'' diyerek itiraf etti: Orada artık Türk üsleri var
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Quo Vadis Europa etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrika ve Libya'daki varlığını hedef aldı.

"LİBYA'DA ARTIK TÜRK ÜSLERİ VAR"

Türkiye ve Rusya'nın Afrika'da Avrupa'nın yerini aldığını dile getiren Borrell, bu durumun Avrupa açısından rahatsız edici olduğunu ve Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki gelişmelerin de ciddi endişeler oluşturduğu belirtti.

Borrell, "Afrika'da olup bitenlere bakınca endişelenmemiz gerekiyor. Brüksel'e geldiğimde Libya'da Fransızlar ve İtalyanlar vardı. Her zaman uyum içinde değillerdi, her aman birlikte çalışmıyorlardı ama vardılar. Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var. Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil" dedi.

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