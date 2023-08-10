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Dünya

Hayatını kaybeden Ekvador devlet başkanı adayı için ulusal yas ilan edildi

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, katıldığı miting sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
Hayatını kaybeden Ekvador devlet başkanı adayı için ulusal yas ilan edildi
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Güney Amerika ülkesi Ekvador, suikastle sarsıldı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için aday olan Fernando Villavicencio, başkent Quito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Başına 3 el ateş edilen Villavicencio olay yerinde hayatını kaybetti. Başsavcı tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın güvenlikle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü duyuruldu. Saldırı sırasında ayrıca 1 milletvekili adayı, 2 polis memuru dahil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Suikastle bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

O anlar kamerada Ekvador'da başkan adayına miting sırasında suikast

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso saldırının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu olayın cezasız kalmayacağını ifade etti. Öfkeli ve şoke olduğunu belirten Lasso suikastin arkasında organize suç çetelerinin olduğunu işaret etti. Lasso, "Organize suç çeteleri çok ileri gitti. Ancak yasaların tüm ağırlığı onların üzerinde olacak" dedi. Lasso ayrıca 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.

ÇETE LİDERİ TARAFINDAN TEHDİT ALMIŞTI

Devlet başkanlığı seçiminin ilk turunun 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Evli ve 5 çocuk babası olan 59 yaşındaki Villavicencio, seçimdeki 8 adaydan biriydi. Yolsuzluk ve çetelere karşı duruşuyla tanınan Villavicencio, geçtiğimiz hafta kendisinin ve ekibinin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.

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