Azerbaycan'ın eski Dışişleri Bakanlarından Guliyev, Haydar Aliyev'in ülkesiyle, Türkiye ve Türk dünyası ilişkilerine olumlu etkisini AA muhabirine anlattı.

Guliyev, "Haydar Aliyev, Türkiye'nin büyük dostuydu ve Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dostluğu 1967'de Sovyetler döneminde başlamış ve hayatının sonuna kadar devam etmişti. Aliyev, hakikati yansıtan 'bir millet iki devlet' sözünün bulucusudur. Çünkü o, Türkiye'yi Azerbaycan, Azerbaycan'ı da Türkiye gibi görürdü. İktidarda kimin olduğu fark etmeksizin, Türk insanını dost ve kardeş gibi görürdü. Haydar Aliyev'in vefatının üzerinden geçen yılların ardından, bu dostluk ve kardeşlik daha da gelişti. Bugün, Azerbaycan ve Türkiye, tüm dünyada ayrılmaz iki dost ve kardeş olarak bilinmektedir." dedi.

Türklerin 44 günlük savaşta, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korumasına, işgal altındaki topraklarının özgürleştirilmesine desteklerini şükranla anan Guliyev, İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdikleri bu başarının, Haydar Aliyev'in yürüttüğü siyasetin bir neticesi olduğunun altını çizdi. Guliyev, Aliyev'in yıllar önce derin inançla 'Biz mutlaka Şuşa'ya, işgal altındaki diğer topraklarımıza döneceğiz' dediğini hatırlatarak, "Bunlar yalnız söz değil, milletin gücüne, Türk insanının hünerine, vatan sevgisine olan inancın sonucuydu. Bugün Şuşa özgürdür. Azerbaycan medeniyetinin beşiği olan bu şehir gelecek sene Türk dünyasının medeniyet başkenti olacak." diye konuştu.

Her yıl 12 Aralık'ta, Haydar Aliyev'in vefat gününde anıldığının altını çizen Guliyev, çağdaş Azerbaycan'ın, gerçekten de Haydar Aliyev'in bir eseri olduğunu, onun bu eseri yıllar boyu, seve seve oluşturduğunu anlattı. Guliyev, "Biz Azerbaycan'ın, çağdaş dünya devletleri arasında yer alıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk kardeşlerimizle birlikte yürüttüğümüz Karabağ savaşı, dünyanın birçok harp akademisinde öğretilmektedir." şeklinde konuştu.

- "ALİYEV, TÜRK DÜNYASINDA İYİ TANINAN BÜYÜK BİR SİYASETÇİYDİ"

Büyükelçi Guliyev, "Aliyev, ilk kez 1969- 1984'te, Sovyetler döneminde, ikinci kez ise bağımsızlık döneminde, 1993-2003'te devlet başkanı olarak görev aldı. Haydar Aliyev, Sovyet rejiminin sıkı kontrolüne rağmen, Azerbaycan'ı milli şuurunu geliştirerek ve gelecek bağımsızlığın iktisadi ve siyasi temellerini atarak bağımsız hayata hazırladı. Tüm alanlarda kadro hazırlığına ve bağımsız devletin ordusunun subay heyetinin yetiştirilmesine büyük önem verdi. Sovyetler Birliği parçalanıp Azerbaycan bağımsızlığını kazanınca, Haydar Aliyev'in hizmetleri sayesinde ülkemiz birçok kurum ve kuruluşlara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ebediyete intikalinin 19'uncu yılında Haydar Aliyev'i rahmetle yad eden Büyükelçi Guliyev, "Aliyev, 12 Aralık 2003'te bu dünyadan ayrıldı. Aliyev, Türk dünyasında ve dünya genelinde iyi tanınan ve büyük bir siyasetçiydi. Azerbaycan'ın şimdiki hale gelmesinde onun büyük katkı ve hizmetleri olmuştur. Halk bunu iyi bilir. Bunun için, Aliyev'in vefat gününde on binlerce insan onun mezarını ziyaret ederek saygı ve şükranlarını sunar. Bu anma günü, hem geçtiğimiz yola yeniden bakmaya, hem de Haydar Aliyev'in şahsiyet ve emellerini bir daha görmeye imkan sağlar." dedi.

- 2023 AZERBAYCAN'DA "HAYDAR ALİYEV YILI" OLARAK ANILACAK

Ülkede 1999-2004'te Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatan Guliyev, "Haydar Aliyev ile çalışma şerefi elde ettim. Mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev ile de altı ay çalıştım. Haydar Aliyev'in önderliği ve rehberliği altında, çok zor ve karmaşık bir dönemde Azerbaycan Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendiğim dönemi, hayatımın en mesul ve önemli kısmı saymaktayım. Aynı zamanda Haydar Aliyev'in yanında, onun rehberliği altında büyük bir idarecilik ve insanlık okulundan geçtim. Bunun için sayın eski cumhurbaşkanının hatırası önünde eğiliyorum. Her zaman onu büyük şükranla anıyorum." diye konuştu.

Gelecek yılın, Haydar Aliyev'in dünyaya gelişinin 100. yılı olması dolayısıyla, ülkesinde "Haydar Aliyev Yılı" olarak anılacağını kaydeden Guliyev, "Bu, böyle büyük bir insanın hayatının daha yakından öğrenilmesine imkan verecektir. Bunun neticesinde, Azerbaycan başta kardeş Türkiye olmak üzere tüm dostlarıyla daha büyük işlere imza atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.