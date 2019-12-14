Hayırlı evlat! 

Brezilya’da 60 yaşındaki Maria adındaki bir kadın, 3 kez girdiği ehliyet sınavını geçemeyince 43 yaşındaki oğlu Heitor Schiave annesine yardım etmek için farklı bir yola başvurdu. Porto Velho kentinde yaşayan ve araba tamircisi olan Schiave, annesinin yerine 4. kez sınava girmek için kadın kıyafeti giydi. Yüzüne makyaj yapan, tırnaklarına kırmızı oje süren Schiave, çiçekli bluz ve uzun bir etek giyip saçlarını da buna uygun hale getirdi. Her ayrıntıyı planlayıp düşünen Schiave neredeyse başarılı oluyordu ama bir kadınınkinden aşırı derecede farklı olan büyük elleri ve kalın sesinden şüphelenen müfettiş, kimliğini tekrar kontrol etmeye karar verdi.

DEVLETİ KANDIRMA SUÇUYLA YARGILANIYOR

Polise konuşan Aline Mendonça adındaki müfettiş, “İlk başta kılığı anormal gelmedi ancak arabaya binip son aday olduğunu düşündüğüm kişinin yanında oturunca, hemen o kişinin aslında kadın gibi giyinen bir erkek olduğunu anladım” dedi. Mendonça’nın kimliğini görmek istemesi üzerine yakayı ele veren Heitor, kimlikte sahtecilik ve devlet kurumunu aldatma suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan Heitor, kefaletle serbest bırakıldı.