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Dünya

Hayırseverler tarafından yapılan briket evler Azezlilere teslim edildi

Azez'de, Suriyeli hayırseverler tarafından yaptırılan briket evler çadırlarda yaşayan ailere verildi.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:48
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Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de, Suriyeli gönüllülerce inşa edilen 500 briket eve, aileler yerleştirildi.

Projenin sorumlusu mühendis Bera Babuli AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1000 briket ev projesinin ilk aşamasının tamamlandığını söyledi.

Babuli, hedeflerinin, savaş mağduru ailelerin çadır hayatından kurtulup insan onuruna yakışır şekilde evlere yerleştirilmesi olduğunu belirtti.

Halep'in Uveycil köyünde yerinden edilen Muhammed Ahmet, yaşadığı mutluluğu kelimelerle ifade edemeyeceğini vurgulayarak, çadır hayatından kurtulmanın memnuniyetini dile getirdi.

Yeni evlerine yerleşen kardeşler Bimas ve Zeyn El Abidin de sert kış şartlarında çadırda kalmayacak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Esed rejiminin, 2019 başında yoğun saldırıları sonrası İldib ve Hama'dan binlerce kişi Türkiye sınırlarındaki bölgelere sığınmıştı.

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