Haykaz Bağmanyan'a ''sebepsiz zenginleşme'' davası açıldı

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başsavcılığı, Bağmanyan'a, görev yaptığı sürede verdiği mal beyanlarında servetini gizlemesi, geliriyle orantısız mülkler edinmesi ve sahip olduğu servetin kaynağını açıklayamaması nedeniyle ceza davası açtı.

Bağmanyan, 2014-Aralık 2020 tarihleri arasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcılığı ve sonrasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Müşterek Karargahı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ermeni general, Birinci Karabağ Savaşı'nda da görev aldı.

Bağmanyan, KGAÖ'deki görevinden Başbakan Nikol Paşinyan'ın talebiyle 2020 sonunda alınmıştı.