Hayrete düşüren keşif: 3 tonluk canavar tarihe geçti

Portekiz açıklarında ölü bulunan yaklaşık 3 tonluk güneş balığı canavarı, şimdiye kadar keşfedilen en ağır kemikli balık olarak kabul edildi. Okyanus devi 2021'de keşfedilirken, Guinness Dünya Rekoru kıran, bu ay "Journal of Fish Biology" de yayınlanan yeni bir makale sayesinde yakın zamanda ortaya çıktı.

AZOR ADALARI'NDA KEŞFEDİLDİ

Jam Press'in bildirdiğine göre, bilimsel adı 'Mola alexandrini' olarak bilinen süper büyük yumru kafalı güneş balığı, Aralık ayında Azor Adaları'ndaki Faial Adası açıklarında Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yüzerken keşfedilmişti. Daha sonra yerel yetkililer tarafından alındı ve bilim adamları tarafından düzgün bir şekilde incelenebilmesi için limana geri getirildi.

İLK GUİNNESS DÜNYA REKORU KIRAN 1996'DA YAKALANDI 2.5 TONDU

En ağır kemikli balık rekoru daha önce 1996 yılında Japonya'nın Chiba kentindeki Kamogawa kıyılarında yakalanan bir güneş balığı tarafından tutulmuştu. Bu balık yaklaşık 2.5 ton ağırlığındaydı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Deniz canavarının nasıl öldüğü belli değil. Bununla birlikte, başının, bir teknenin omurgasından kaynaklanmış olabileceğini düşündükleri kırmızı boya ile silindirik bir göçük barındırdığı bildiriliyor.

Muazzam boyutlarına rağmen, Molalar insanlara zararsızdır ve bunun yerine denizanası, küçük balıklar yemeyi tercih ederler.

BAŞKA HANGİ GÖRKEMLİ CANAVARLAR VAR?

Şimdilik dev güneş balığı, okyanusun birçok gizeminden sadece biri gibi görünüyor. Portekiz kıyılarında keşfedilen dev güneş balığı, şimdiye kadar yakalanan en büyük balık olabilir, ama okyanusun derinliklerinde başka hangi görkemli canavarların yüzdüğünü kim bilebilir?

Star Gazetesi