İnanılmaz olay! Uyuşturucu kaçakçıları geri dönüp polisleri kurtardı
İspanya'da sürat teknesiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan zanlılar, kendilerini kovalayan polis teknesi batınca, geri dönüp polisleri kurtardılar. Ancak yine de tutuklanmaktan kurtulamadılar.
- star.com.tr
Cuma günü İspanya'nın güney kıyılarında inanılmaz bir olay yaşandı.
İspanyol Sivil Muhafızı, şüpheli gördükleri bir tekneyi takibe aldı. İki sürat teknesi arasındaki kovalamacayı, polis helikopteri de takip etti.
TEKNELERİ BATTI, KAÇAKÇILAR KURTARDI
Kovalamaca sırasında, Sivil Muhafızların kullandığı sürat teknesi battı. Takipteki polis helikopteri kaçan teknedekilere ''onları kurtarın'' anonsu yaptı.
Bunun üzerine geri dönen tekne, 3 muhafızı tekneye çekerek boğulmaktan kurtartdı.
Kurtarma operasyonu sonrası, kaçan tekneden suya atılan 80 paketten 3 ton esrar çıktı. Uyuşturucu kaçakçıları olduğu anlaşılan zanlılar, tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.