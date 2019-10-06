İnanılmaz olay! Uyuşturucu kaçakçıları geri dönüp polisleri kurtardı İspanya'da sürat teknesiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan zanlılar, kendilerini kovalayan polis teknesi batınca, geri dönüp polisleri kurtardılar. Ancak yine de tutuklanmaktan kurtulamadılar.