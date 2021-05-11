AA 11 Mayıs 2021 Salı 08:35 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 08:35

ABD'nin New Jersey (NJ) eyaletindeki yerel yöneticiler ve güvenlik gücü mensupları Bergen Diyanet Camisi'ndeki iftar programında bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı verdi.

Cliffside Park bölgesindeki Diyanet Camisi ve Müslüman Amerikan Güvenlik Güçleri Derneğinin (MALEA) birlikte düzenlediği iftar programına, NJ Eyalet Meclis Üyesi Clinton Calabrese, Cliffside Park Belediye Başkanı Thomas Calabrese Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ve birçok güvenlik mensubu katıldı. New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler ve Türk Emniyet Ataşeleri de yoğun ilgi gösterilen programda hazır bulundu.

Din Hizmetleri Ataşesi Dedeler, yaptığı konuşmada "Ramazan ayı bize değerlerimizi hatırlatan bir okul niteliğinde. İftar sofraları ise kültür etkileşimi için hepimize fırsatlar sunuyor. Sizleri camimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Prospect Park'ın Müslüman belediye başkanı Mohamed T. Hayrullah da "Suriyeli göçmenlere kapılarını açarak onları barındıran Türkiye'nin benim gönlümde ayrı bir yeri var." şeklinde konuştu.

Gecenin organizatörlerinden MALEA Başkanı Kamil Warracih de New Jersey'de sayıları her geçen yıl artan Müslüman polislerin bölge güvenliğine olan katkısından bahsederken, iftar öncesinde başarılı Müslüman polislere takdir belgelerini takdim etti.

ABD'li siyahi Müslüman polisin okuduğu ezan sonrası oruçların açıldığı iftar programında, davetliler Türk ve Orta Doğu mutfağına ait yemek ve tatlıların tadına baktı.

