Hazar'ın kıyısında kardeşlik buluşması

Hazar Denizi kıyısında binlerce sanatseverin buluşacağı etkinlik; konserler, dans gösterileri, sergiler ve sahne performanslarıyla bu coğrafyanın zengin kültürünü dünyaya tanıtacak.

1400 SANATÇI AKTAU'DA BULUŞUYOR

Türk Dünyası'nın dört bir yanından gelen yaklaşık 1400 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, geniş bir alana kurulan yurtlar ve açık hava sahnelerinde hayat buluyor.

TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen sanatçıların katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan program; müzikten halk danslarına, geleneksel sanat atölyelerinden etnokültürel sunumlara kadar uzanan zengin içeriğiyle, Aktau'da buluşan binlerce sanatsevere unutulmaz bir şölen sunuyor.

AKTAU, TÜRK DÜNYASI'NIN GURURU

Açılış töreninde konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Aktau'nun sadece Kazakistan için değil, tüm Türk Dünyası için bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Raev, "Aktau; tarihi derinliği, yetiştirdiği öncü isimler ve kültürel zenginliğiyle bu unvana fazlasıyla layık bir şehir. Yarın düzenlenecek törenle birlikte, Türk Dünyası'nın kültürel ve sanatsal zenginliklerini gözler önüne serecek olan Türk Dünyası Kültür Başkenti yolculuğumuz Hazar kıyısından başlayacak." dedi.

TÜRK TARİHİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise Mangıstau bölgesinin Türk Dünyası için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Özellikle Oğuz Türklerinin Anadolu'ya göç yolculuğunda bu bölge önemli bir geçiş güzergâhıdır. Bugün Aktau küçük bir şehir gibi görünse de Hazar Denizi'nin sunduğu olanaklar ve stratejik konumu sayesinde, Türk Dünyası'nın ortak değerlerini dünyaya tanıtmak adına büyük bir potansiyele sahiptir. TÜRKSOY, kültürel iş birliğini güçlendirmek ve ortak mirası görünür kılmak amacıyla Türk Dünyası Kültür Başkenti projesini 2012 yılından bu yana başarıyla sürdürüyor. Aktau, bakanlarımızın oy birliğiyle Aşkabat'ta düzenlenen toplantıda bu anlamlı unvana layık görüldü" diye konuştu.

GELENEKLERİMİZ YAŞATILIYOR

"Açılış sadece bir başlangıç. Yıl boyunca bu topraklarda onlarca kültürel etkinlik düzenlenecek" diyen Yusuf, "Bu etkinlikler, hem Türk Dünyası'nın kendi içinde bağlarını güçlendirecek hem de kültür mirasımızı ve ortak değerlerimizi uluslararası kamuoyuna daha etkin şekilde tanıtacak. Açılış töreni kapsamında kurulan her bir yurtta, kurucu ülkelerimizden gelen el sanatları ustalarının eserleri sergileniyor. Bazı yurtlarda canlı performanslarla ortak hikâyelerimizi aktarıyor, geleneklerimizi yaşatıyoruz. Aktau halkı, ilk günden bu yana tüm sanatçılarımızı büyük bir misafirperverlikle bağrına bastı. Herkes büyük açılışı heyecanla bekliyor. Toroslar'da, Aşkabat'ta, Taşkent'te ne görüyorsak burada da onu görüyoruz. Bu topraklarda atalarımızın izini sürmek ve aynı kültürel dili konuşmak, bize büyük bir milletin mensubu olduğumuzu tekrar hatırlatıyor. Emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum" bilgilerini verdi.

YIL BOYUNCA AKTAU'DA ETKİNLİKLER SÜRECEK

Açılış töreninin hemen ardından başlayan etkinlikler kapsamında, 2025 yılı boyunca Aktau'da 30'a yakın büyük çaplı uluslararası etkinlik düzenlenecek. Geleneksel müzik konserlerinden tiyatro ve sinema festivallerine, gençlik buluşmalarından fikir ve kültür forumlarına kadar uzanan bu zengin takvim, Türk Dünyası'nın kültürel çeşitliliğini gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAKANLARI AÇILIŞTA

Aktau'daki açılış töreni, yalnızca sanatçılarla değil, yüksek düzeyli devlet temsilcilerinin katılımıyla da anlam kazandı. TÜRKSOY'a üye ülkelerin kültür bakanlarının yer aldığı tören, Türk Dünyası'nın ortak kültürel mirasına sahip çıkma iradesini güçlü bir şekilde yansıttı.

GÜÇLENEN ORTAK KİMLİK

2012 yılından bu yana TÜRKSOY tarafından yürütülen Türk Dünyası Kültür Başkenti programı; şehirler arası kültürel ve sanatsal etkileşimi artırırken, ortak değerleri yücelten bir platform olma işlevini de sürdürüyor. Bugüne kadar 12 şehir, bu unvana layık görülerek Türk Dünyası'nın kültürel vitrini hâline geldi.

HER ŞEHİR AYRI BİR KATKI SUNDU

Program kapsamında sırasıyla Astana, Eskişehir, Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, Oş, Hiva, Bursa, Şuşa ve Anev şehirleri bu prestijli unvanı taşıdı. Şimdi ise bayrak, Hazar'ın incisi Aktau'ya devredildi. Her şehir, kendi kültürel dokusunu ortak kimlik potasında yeniden üreterek Türk Dünyası'nın kültürel haritasına katkı sundu. Bu yıl düzenlenecek açılış töreni ise içeriğindeki pek çok ilkle hafızalarda yer edecek.

MUHTEŞEM KONSERLER SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Etkinlikler kapsamında; drone gösterileri, Kazakistan'ın dünyaca ünlü sanatçıları Dimaş Kudaybergen, Meyirbek Atabekov, Roza Zergerli, Yalla Grubu ve Kalifarniya gibi isimlerin performansları, ayrıca tüm Türk Dünyası'ndan dans topluluklarının sergileyeceği muhteşem gösteriler sanatseverleri bekliyor.