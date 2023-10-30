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Dünya

Hazımsızlıklarını gözler önüne serdiler: Türkiye, İsrail'in komşularını cesaretlendiriyor

Türkiye'nin İsrail-Hamas ihtilafında Filistin yanlısı tutumu ABD ve İsrail basınında hazımsızlığa neden oldu. ABD basını Türkiye'nin İsrail'in komşularını cesaretlendirdiğini yazarken İsrail basını da 'Türkiye ve İspanya İsrail'e karşı diplomatik savaşa önderlik ediyor' başlığını kullandı.

Star Gazetesi30 Ekim 2023 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
Hazımsızlıklarını gözler önüne serdiler: Türkiye, İsrail'in komşularını cesaretlendiriyor
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İsrail'in 7 Ekim sonrası abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin Filistin-Hamas yanlısı tutumu ABD ve İsrail basınını rahatsız etti.

ABD ve Avrupa Birliği, İsrail'in katliamına sessiz kalırken Türkiye, Gazze'ye yönelik soykırım politikasının durdurulması için diplomatik girişimlerine hız verdi. Türkiye'nin İsrail-Filistin ihtilafına yönelik tutumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, en üst perdeden dünyaya ilan etti.

İsrail'i sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas, bir terör örgütü değil topraklarını koruma mücadelesi veren bir mücahitler grubudur" çıkışı dünyada geniş yankı uyandırdı.

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN KOMŞULARINI CESARETLENDİRİYOR"

Türkiye'nin İsrail'e yönelik ağır tepkisi sonrası ABD ve İsrail basını hazımsızlığını gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ilgili sözlerinin Müslüman dünyasında yaygın bir şekilde beğenildiğini yazan ABD basını, Türkiye'nin İsrail'in güvenlik vizyonuna darbe vurduğunu kaydetti. Türkiye'nin Filistin yanlısı tutumunun İsrail ile komşu olan devlet liderlerini cesaretlendirecek boyutta olduğu belirtildi.

İsrail basını ise batıda İspanya ve doğuda da Türkiye'nin İsrail'e karşı diplomatik savaşa önderlik ettiğini yazdı. İsrail'in askeri açıdan kısıtlamaya kararlı iki devletle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Türkiye ve İspanya'nın NATO üyesi olduğuna dikkat çeken İsrail basını, AB'yi hedef alarak, "İspanya ve Türkiye'nin bu çağrılara öncülük edeceğinden ve bu konudaki başarıları alkışlayacaklarından emin olabiliriz" ifadelerini kullandı.

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