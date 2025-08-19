İSTANBUL 29°C / 22°C
  Haziran saldırılarının izleri can aldı: Loristan'da İsrail bombası patladı
Dünya

Haziran saldırılarının izleri can aldı: Loristan'da İsrail bombası patladı

İran'ın Loristan eyaletinde, hazirandaki işgalci İsrail saldırılarından kalan patlamamış bir mühimmat infilak etti. 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 9 çocuk ve genç yaralandı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 22:32 - Güncelleme:
ABONE OL

İran'ın Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmat Beyranşehr ilçesine bağlı bir köyde infilak etti.

Patlama sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralıların tamamının da çocuk ve gençlerden oluştuğu bilgisi verildi.

