İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5408
  • EURO
    51,4694
  • ALTIN
    6743.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Hazırız'' diyerek şartını açıkladı: Zelenski ABD'yi işaret etti
Dünya

''Hazırız'' diyerek şartını açıkladı: Zelenski ABD'yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin hiçbir koşulda “Rus toprağı” olarak tanınmayacağını vurguladı. Kiev'de Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, ateşkes için hazır olduklarını ancak ABD'den bir talebi olduğunu da açıkladı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 18:16 - Güncelleme:
''Hazırız'' diyerek şartını açıkladı: Zelenski ABD'yi işaret etti
ABONE OL

Zelenski, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenski, ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakerelerin yeni turunun bugün sona erdiğini anımsattı.

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısının devam ettiği salonda hava saldırısı karşıtı alarm sesinin duyulduğunu ifade eden Zelenski, "Alarmın şimdi çalmaya başlaması, savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamadığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi'deki müzakereler sonucu bugün Rusya ile esir asker takasının yapıldığını hatırlatan Zelenski, esir takas sürecinin devam etmesi için görüşmeleri sürdüreceklerini bildirdi.

Zelenski, "Bir sonraki toplantının yakında yapılacağı konusunda anlaştık." dedi.

Üçlü müzakereler sırasında ele alınan konular hassas olduğu için ayrıntıları şimdi paylaşamayacağını belirten Zelenski, "Her şeyi görüştük." ifadesini kullandı.

Ülkesinde işgal edilen bölgeleri "Rusya'nın toprakları" olarak tanımayacaklarını vurgulayan Zelenski, "Ukrayna'nın, belgeleri imzalayan bir devlet başkanı var, Tanrı'ya şükür. Ukrayna için önemli olan belgeleri imzalayan diğer liderler değil. Bu yüzden, geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız." diye konuştu.

Zelenski, Ukrayna'nın ateşkes için hazır olduğunu ancak bunun için ABD'nin ülkesine güçlü güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini belirterek "Başından beri ateşkes için hazırlıklıydık. Rusya ateşkesi kabul etmeli." değerlendirmesini yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.