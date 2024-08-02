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Dünya

Hazırlıklara başladılar! ABD'den soykırıma ilave destek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Pentagon'un, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını bildirdi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 20:51 - Güncelleme:
Hazırlıklara başladılar! ABD'den soykırıma ilave destek
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CNN yayınına konuk olan Kirby, Orta Doğu'da artan gerilimi ve ABD yönetiminin reaksiyonunu değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderilmesi" konusunu da ele aldığını hatırlatan Kirby, İsrail'in güvenliği konusundaki hassasiyetlerini tekrarladı.

İran'ın İsrail'e yönelik tehdidine vurgu yapan Kirby, "(Gönderilecek askerlerle ilgili) Detaylarına şu anda giremem. Ancak bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor." dedi.

Sunucunun, İsrail'e gönderilecek askeri kaynağın askerleri mi yoksa diğer askeri teçhizatları mı kapsadığı yönündeki sorusuna ise Kirby, "Muhtemelen ikisinin kombinasyonu olacaktır çünkü askeri bir donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir." yanıtını verdi.

BIDEN AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Biden, dün Netanyahu ile görüşmesinde, "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" dile getirmişti.

Öte yandan, Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna, "Yardımcı olmadı." diye yanıt vermişti.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirmişti.

Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) Bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli." şeklinde konuşmuştu.

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