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Dünya

Hazırlıklar tamamlandı: Kaybedilen topraklar için saldırıya geçecekler!

Afganistan, yoğun çatışmalar sonrası Taliban'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçiyor. Afganistan Savunma Bakan Vekili Muhammedi, ordunun Taliban'a karşı saldırı başlatmaya hazır olduğunu duyurdu.

27 Temmuz 2021 Salı 23:05 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 23:06
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Afganistan Savunma Bakan Vekili Bismillah Han Muhammedi, Afgan ordusunun ülkenin Taliban tarafından ele geçirilen bölgelerini geri almak amacıyla önümüzdeki günlerde bir karşı saldırı başlatacağını belirtti.

Tolo News'in aktardığına göre Muhammedi, bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Afganistan'ın kuzey bölgelerini ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın saldırılarının yoğunluğunu artırmasına rağmen hükümet güçlerine karşı koyamadığını belirterek, "Güçlerimizi saldırılar için hazırladık. Daha şimdiden bazı bölgeleri geri almayı başardılar" dedi.

Daha önce Afgan ordusu, Belh eyaletine bağlı Kaldar kentini Taliban'dan geri almıştı. Taliban militanları, kent merkezinden 10 kilometre geriye çekilmişti.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'da geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban'ın ülkedeki ilerleyişinin şiddeti giderek artıyor.

22 Temmuz'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'da güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini belirterek, Taliban'ın Afganistan'ın 419 ilçe merkezinin 200'den fazlasını kontrol altına aldığını duyurmuştu. Afgan ordusunun ülkeyi militanlardan geri almak için gerekli 'potansiyel ve yeteneklere' sahip olduğunu belirten Milley, Beyaz Saray'ın Taliban'a karşı mücadelede Afgan hükümetini desteklemeye devam edeceğini ifade etmişti.

(Sputnik)

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