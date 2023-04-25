HDK'nin Mısır askeri ateşe yardımcısını öldürdüğü iddia edildi

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), Mısır'ın Hartum Büyükelçiliği Askeri Ateşe Yardımcısı Muhammed El-Hüseyin Muhammed er-Ravi'yi öldürmekle suçladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Mısır askeri ataşe yardımcısı Sayın Muhammed El-Hüseyin Muhammed er-Ravi, bu akşam Hartum merkezdeki Seyyid Abdurrahman Caddesinde arabasıyla geçerken isyancı milislerin açtığı ateş sonucu şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Sudan Silahlı Kuvvetlerinin kardeş Mısır halkına başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, isyancı HDK milislerinin, ülkedeki diplomatik misyonlar da dahil olmak üzere ayrım gözetmeden insanların yaşamlarını hedef almasını en güçlü şekilde kınıyor." değerlendirmesi yapıldı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA



Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.