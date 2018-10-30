HDP Ağrı Milletvekili Dilan Taşdemir hakkında zorla getirilme kararı verildi HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen Sakine Cansız ve arkadaşları için Mersin'de düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yargılanmasına devam edildi.