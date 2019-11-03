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Hedasi Barajı görüşmelerine Dünya Bankası da katılacak

ABD ara buluculuğunda Washington'da gerçekleştirilecek Hedasi Barajı görüşmelerine Dünya Bankası yetkililerinin de katılacağı bildirildi.

  • AA
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Mısır Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, ABD'nin başkenti Washington'da 6 Kasım'da Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılacak Hedasi Barajı ile ilgili görüşmelere Dünya Bankası yetkilileri de iştirak edecek.

Dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenecek görüşmeler için Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin ABD'ye hareket ettiği belirtildi.

Geçen cuma günü Mısır'ın ardından Sudan ve Etiyopya yönetimleri de Washington'un çağrısına olumlu cevap vermiş ve toplantıya dışişleri seviyesinde katılacaklarını açıklamıştı.

- NE OLMUŞTU?

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda 6 Ekim'de yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 22 Ekim'de Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisinde yaptığı konuşmada, "Mısırlı kardeşlerimizden gelen askeri tehdide ve onların asılsız korkularına bakmaksızın barajın inşasına devam edeceğiz. Kendimizi savunacak yeterliliğe sahibiz ama savaş bir çözüm değil." demişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından aynı gün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Ahmed'in ifadelerinin büyük bir üzüntü ve endişeyle takip edildiği belirtilmişti.

- SU SAVAŞINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla, bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ederken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Özellikle Mısır ve Etiyopya tarafından yapılan sert açıklamalar, barajın iki ülke arasında "su savaşına" yol açabileceği endişelerini artırıyor.

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