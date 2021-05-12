İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2021 Çarşamba / 30 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2966
  • EURO
    10,0877
  • ALTIN
    489.923
  • BIST100
    1444.87
Dünya

Hedasi Barajı meselesi çözülemiyor

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed ile Hedasi Barajı meselesini görüştü.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:33 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:33
ABONE OL

Tshisekedi, Etiyopya, Sudan ve Mısır'ın da içinde bulunduğu meselede kazan-kazan çözümü bulmak amacıyla Başbakan Ahmed ile görüşmek için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Ahmed, görüşmede Tshekedi'ye Etiyopya'nın Afrika'nın sorunlarına tereddütsüz bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu belirtti.

Ahmed, Etiyopya'nın 2015 yılında imzalanan üç ülkenin ilkeler bildirgesine göre sorunun çözülmesini istediğini söyledi.

Tshekedi, Hedasi Barajı meselesine çözüm bulmak için daha önce Sudan ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

Mısır ve Sudan, çıkarlarının ve güvenliklerinin etkilenmemesi için üçlü anlaşmada ısrar ederken, Etiyopya anlaşma olmasa da barajı temmuz ayında ikinci kez doldurmak istiyor.

Sudan ve Etiyopya, Faşaka bölgesinde yıllardır birbirini işgalle suçluyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.