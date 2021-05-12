Hedasi Barajı meselesi çözülemiyor

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:33 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:33

Tshisekedi, Etiyopya, Sudan ve Mısır'ın da içinde bulunduğu meselede kazan-kazan çözümü bulmak amacıyla Başbakan Ahmed ile görüşmek için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Ahmed, görüşmede Tshekedi'ye Etiyopya'nın Afrika'nın sorunlarına tereddütsüz bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu belirtti.

Ahmed, Etiyopya'nın 2015 yılında imzalanan üç ülkenin ilkeler bildirgesine göre sorunun çözülmesini istediğini söyledi.

Tshekedi, Hedasi Barajı meselesine çözüm bulmak için daha önce Sudan ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

Mısır ve Sudan, çıkarlarının ve güvenliklerinin etkilenmemesi için üçlü anlaşmada ısrar ederken, Etiyopya anlaşma olmasa da barajı temmuz ayında ikinci kez doldurmak istiyor.

Sudan ve Etiyopya, Faşaka bölgesinde yıllardır birbirini işgalle suçluyor.