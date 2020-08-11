Hedasi Barajı meselesi çözüme kavuşamadı: Görüşmeler 1 hafta ertelendi

AA 11 Ağustos 2020 Salı 00:05 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 00:05

Mısır Su ve Sulama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, üç ülke arasında bugün gerçekleştirilen toplantıda Sudan'ın, müzakere gündeminin değişmesiyle ilgili iç istişarelerde bulunulması için bir haftalık ek süre istediği belirtildi.

Sudan'ın talebi üzerine, görüşmelerin 1 hafta ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.

Sudan tarafından daha önce yapılan açıklamada, Etiyopya'nın müzakere gündemini değiştirmesi üzerine ek süre talep edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "barajın doldurulması ve işletilmesi ile Mavi Nil üzerinde ilerde hayata geçirilecek projelerin" tartışıldığı önceki müzakere gündemi yerine "Nil havzası ülkeleri arasında su paylaşımına" dair yeni bir gündem getirildiği aktarılmıştı.

Hedasi Barajı görüşmeleri daha önce de Etiyopya'nın, barajın doldurulmasına ilişkin ana esasları ve kuralları anlatan yeni bir belge sunması üzerine 10 Ağustos'a ertelenmişti.