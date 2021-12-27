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Dünya

Hedefler konuldu... Rusya: Bizimle geniş çaplı çatışmaya hazırlanıyorlar!

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun, Rusya ile savaşa hazırlandığını belirterek, 'NATO'nun askeri yapısında, Rusya ile yüksek yoğunlukta geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlık yönünde yeniden hedefler konuldu.' dedi.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 21:21 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 22:13
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Fomin, başkent Moskova'da, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile düzenlediği brifingde, NATO'nun faaliyetlerini değerlendirdi.

NATO'nun, son zamanlarda Rusya'yı durdurma yönünde adımlar attığını belirten Fomin, Rusya'nın, Soğuk Savaş'ın ardından NATO ile etkileşim kurma konusunda birçok kez girişimde bulunduğunu ifade etti.

Aleksandr Fomin, Rusya'nın, Batı sınırlarını silahsızlandırdığını ve Batı ülkeleri ile "yapıcı ortaklık ilişkileri kurmak için" her zaman hazır olduğunu savundu.

NATO'nun, Rusya ile savaşa hazırlandığını vurgulayan Fomin, "NATO'nun askeri yapısında, Rusya ile yüksek yoğunlukta geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlık yönünde yeniden hedefler konuldu." dedi.

Fomin, NATO'nun son yıllardaki askeri stratejisiyle ilgili belgelerinde, Rusya'nın, örgütün güvenliğe yönelik ana tehdit kaynağı olarak tanımlandığını aktardı.

NATO'nun her yıl büyük çapta 30 tatbikat düzenlediğine dikkati çeken Fomin, Doğu Avrupa'da yaklaşık 13 bin NATO askerinin sürekli olarak bulunduğu ve bu askeri birliklerinin yaklaşık 200 tank, 400 zırhlı araç ve 30'dan fazla uçak ile helikoptere sahip olduğu bilgisini paylaştı.

- "NATO ile müzakerelere hazırız"

Aleksandr Fomin, Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini belirterek, "Yapıcı istişarelerin yapılacağını umuyoruz. NATO'dan, tekliflerimize hızlı şekilde somut yanıt bekliyoruz. Herhangi bir zamanda müzakereleri başlatmaya hazırız." diye konuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 15 Aralık'ta, Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerinin, ABD ve NATO tarafına iletildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD ve NATO'ya yönelik teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayımlamıştı.

  • Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin
  • nato
  • çatışma

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