Hegseth, Çin'den gelen ''tehdide'' karşı caydırıcılık vurgusu yaptı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Manila'ya gelen Bakan Hegseth'i kabul etti.

Basına açık görüşmede Hegseth, Filipinler'in ihtilaflı sularda çıkarlarını savunmak konusunda "oldukça sağlam" durmasını takdir etti.

Hegseth, "komünist Çin'den gelen tehditler göz önüne alındığında caydırıcılığın özellikle Filipinler'de ve bu bölgede gerekli olduğunu" dile getirerek, "İster Güney Çin Denizi ister Batı Filipin Denizi deyin, dostların çatışmayı engellemek ve serbest seyrüseferi sağlamak için omuz omuza durması gerekir." dedi.

Filipinler'le askeri bağları güçlendireceklerini kaydeden Hegseth, "Güç yoluyla barış oldukça gerçek bir şeydir." ifadesini kullandı.

Marcos da Hegseth'in Asya'da ilk olarak Filipinler'i ziyaret etmesinin, Güney Çin Denizi dahil olmak üzere Hint-Pasifik bölgesinde barışı korumak için birlikte çalışmaya devam etme konusunda her iki ülkenin de kararlılığına dair "çok güçlü bir mesaj" verdiğini söyledi.

Devlet Başkanı Marcos, "Dünyanın bu bölgesinde barış için en büyük gücün ABD olacağı ilkesini her zaman anladık." diye konuştu.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.