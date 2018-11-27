Heiko Mass: Rusya uluslararası hukuka saygı göstermeli

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimle dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Rusya'nın 3 Ukrayna gemisine el koyması ile ilgili, Avrupa'dan gelen peş peşe açıklamara bir yenisi eklendi.

Reuters'in aktardığı habere göre, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın uluslararası hukuka bağlı kalması ve komşu ülkelerin toprak egemenliğine saygı duyması çağrısında bulundu.

Mass, Berlin'de yaptığı açıklamada, ''Rusya'nın uluslararası kurallara yeniden uymasını ve komşularının toprak egemenliğini ihlal etmemesini amaçlıyoruz.'' dedi.

Mass, bunu başarmak için Almanya ve Avrupalı ​​müttefiklerinin Avrupa'daki ortak güvenlik konusunda açık ilkelere ve gerçek bir diyaloğa ihtiyaç duyduğunu belirtti.