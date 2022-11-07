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Dünya

ABD'nin Atina Büyükelçisi Tsunis: Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor

ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis, Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki sorunları çözülebileceğine inandığını belirterek, 'Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor.' dedi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
ABD'nin Atina Büyükelçisi Tsunis: Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor
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ANT1 televizyon kanalına konuşan Tsunis, Türkiye ve Yunanistan'ı iki önemli NATO müttefiki olarak tanımladı.

Tsunis, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye ve Yunanistan'ı sürekli bu yönde teşvik ediyoruz çünkü biliyorum ki hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor. Birçok ilişkide anlaşmazlık var ancak barış bu durumda temel prensip ve (barışa) ancak diplomasiyle ulaşılabilir." dedi.

ABD'nin, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için her iki ülkeyi de teşvik etmeyi sürdüreceğini dile getiren Tsunis, "Bu sorunlar benzersiz değil ve çözülebilir." ifadesini kullandı.

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