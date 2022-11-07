ABD'nin Atina Büyükelçisi Tsunis: Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor

ANT1 televizyon kanalına konuşan Tsunis, Türkiye ve Yunanistan'ı iki önemli NATO müttefiki olarak tanımladı.

Tsunis, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye ve Yunanistan'ı sürekli bu yönde teşvik ediyoruz çünkü biliyorum ki hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor. Birçok ilişkide anlaşmazlık var ancak barış bu durumda temel prensip ve (barışa) ancak diplomasiyle ulaşılabilir." dedi.

ABD'nin, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için her iki ülkeyi de teşvik etmeyi sürdüreceğini dile getiren Tsunis, "Bu sorunlar benzersiz değil ve çözülebilir." ifadesini kullandı.