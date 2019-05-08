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Hemşirenin rekoru ‘eteğe’ takıldı

Royal London Hospital’da görev yapan Jessica Anderson, Londra Maratonu’nu 3 saat 8 dakika ve 22 saniyede tamamlayarak, hemşire kıyafetiyle kırılan koşucu rekorunu yeniledi.

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Daha önce hemşire kıyafetiyle aynı koşuya katılan bir kadının rekorunu saniyelerle geçen Anderson’ın, etek yerine pantolonla yarışması Rekorlar Kitabı kurulunun dikkatinden kaçmadı. Guinness Dünya Rekorları’ndan mektup alan Anderson, etek yerine pantolon giydiği gerekçesiyle kitaba adını yazdıramayacağını öğrendi. Organizatörler tarafından yapılan açıklamada geleneksel hemşire kıyafetinin beyaz veya mavi renkte, etekli, önlüklü ve kepli olması gerektiği belirtildi. Gelen mektuba çok şaşırdığını belirten Anderson, “Günümüzde etek giyen hemşireler çok nadir, biz genellikle pantolon giyiyoruz, eskide kalmış alışkanlıkların hala gündemde olması beni çok şaşırttı” dedi. Bunun üzerine, Anderson’un dünya rekorunun tanıma talebine destek olmak için, birçok hemşire #WhatNursesWear (hemşireler ne giyiniyor) etiketiyle sosyal medyada hemşire kıyafetli fotoğraflarını paylaştı.

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