Heniyye: Hastane saldırısının sorumlusu ABD'dir

Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir." diyen Heniyye, şöyle devam etti:

"Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir."

İsrail'in değerlere, örfe ve yasalara saygı duymadığını belirten Heniyye, aynı yerde kilise, cami ve hastane vuran düşmanın ve onu kınamayanların bu katliam ve soykırımdan sorumlu olduğunu kaydetti.

"İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

Rusya: Hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD'dir