Heniyye için taziye paylaşımlarının kaldırılması ''operasyonel bir hata''ymış!

Meta Politika İletişim Müdürlüğü, AA muhabirinin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklama yaparken, İbrahim'den özür dilenip dilenmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Açıklamada, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikastı kınayan ve taziye dileyen paylaşımlarının yanlışlıkla kaldırıldığı belirtildi.

"Malezya Başbakanı'nın gönderisi operasyonel bir hata nedeniyle yanlışlıkla kaldırılmıştır, bunun yerine haber değeri taşıyan bir etiketle tutulması gerekirdi." ifadesi kullanılan açıklamada, Meta'nın, şirket politikasını ihlal eden içeriklerin kamu yararına olduğu takdirde özel bir etiketle görünür kalmasına izin verdiği kaydedildi.

- ENVER İBRAHİM, META'YI "SİYONİST İSRAİL REJİMİNİN BİR ARACI" OLMAKLA SUÇLAMIŞTI



Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, 31 Temmuz'daki Heniyye suikastını kınayan paylaşımları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı'yla görüşmesine ilişkin fotoğraflar, Meta'ya ait sosyal paylaşım sitelerinden "tehlikeli kişi ve örgütler" bahanesiyle kaldırılmıştı.

İbrahim, 1 Ağustos'ta Meta'yı "siyonist İsrail rejiminin bir aracı" olmakla suçlamış, 4 Ağustos'ta Meta temsilcileriyle Malezya Başbakanlık Ofisi yetkilileri bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanlık Ofisi Medya ve Stratejik İletişim Biriminden yapılan açıklamada, "Toplantı sırasında Başbakanlık, Meta'nın Başbakan'ın yakın zamanda suikasta uğrayan İsmail Heniyye için taziyelerini ileten paylaşımlarının kaldırmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi." ifadesi kullanılmıştı.

Meta, Enver İbrahim'im paylaşımlarını "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklemişti.