Heniyye: İsrail, Gazze'de hiçbir hedefini gerçekleştiremedi

Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurul toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla Hamas'ı bitirmeyi, esirlerini kurtarmayı ve Filistinlileri göçe zorlamayı planladığını ifade eden Heniyye, "İsrail Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hiçbir hedefini gerçekleştiremedi." dedi.

Saldırıların üzerinden geçen yaklaşık 100 güne rağmen İsrail istihbaratı, Batılı müttefikleri ve Gazze üzerinde uçan insansız hava araçlarının, tek bir esiri bile kurtaramadığını dile getiren Heniyye, esirlerin canlı olarak kurtarılmasının, İsrail cezaevlerindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Heniyye, İsrail'in zorunlu göç planlarına da değinerek, "Filistin halkının direnişi ve topraklarına bağlılığı sonucu bu hedefleri de başarısız oldu. Savaş sırasında dışarda kalan Gazze halkı içeri girdi ama içerdekiler dışarı çıkmadı." ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli hayatını kaybetti.

