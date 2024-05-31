Heniyye: İsrail'le esir takası için taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 238. gününde sürüyor.

HAMAS LİDERİ HENİYYE, İSRAİL'LE ESİR TAKASI İÇİN TALEPLERİNDEN VAZGEÇMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, kendisi dahil Filistinli grupların, arabuluculara "İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiklerini" belirtti.

Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Milli Kongresi'nde, Tel Aviv yönetiminin, Mısır ve Katarlı arabuluculara, esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin yenilenmesi teklifini iletmesi hakkında konuştu.

Hamas'ın ve diğer Filistinli grupların, arabuluculara "İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki tutumuna ilişkin temel taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiğini" aktaran Heniyye, saldırıların kalıcı olarak durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kalkması, yeniden imar, esir takasının sağlanması şeklindeki taleplerinin tümünün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarının gerçekleşmesini hedeflediğini söyledi.

Gazze'nin savaş sonrası durumunu düşünenlere seslenen Heniyye, Filistin halkının direnişe karşı bir alternatifi kabul etmeyeceğine dikkati çekerek, Filistin topraklarında birliğin tüm gruplar için ulusal birlik liderliğinin oluşturulması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde üzerinde mutabakata varılan uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık, yasama ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.

İsrail'in Filistinlileri tehcir etme, direniş güçlerini yok etme, Gazze'yi ele geçirme emellerinde başarılı olamadığını kaydeden Heniyye, Arap ülkelerine, siyonizmle mücadele ve normalleşme politikalarına karşı koymak için Aksa Tufanı'ndan istifade ederek kolektif eylem çağrısında bulundu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

BM, Gazze'nin Cibaliya bölgesindeki sığınma merkezilerinin İsrail saldırısına uğradığını açıkladı

İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 16 Filistinli öldü

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırılarına devam ediyor

Çin ve Arap Birliği ülkeleri yayımladıkları ortak açıklamada, "İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınadıklarını" bildirdi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, kendisi dahil Filistinli grupların, arabuluculara "İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiklerini" belirtti.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, koalisyondan çekilmeye hazırlanırken İsrail kamuoyunda bu durumun yansımaları tartışılıyor.

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde Arap-İslam dünyasına, İsrail'in 8 aydır soykırım savaşına maruz kalan Gazze Şeridi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), aşırı kalabalık sığınma merkezleri ve hijyen eksikliğinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırdığını belirtti.

Çin-Arap ülkeleri ortak açıklaması: İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınıyoruz

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde sınır kapılarını 24 gündür kapalı tutmasının bölgede su, gıda ve ilaç krizini derinleştirirken ciddi bir kıtlık tehlikesi doğurduğu belirtildi.

İrlandalılar, hükümetlerinin Filistin devletini resmen tanımasını destekliyor.

İsrail ordusunun, 29 Mayıs'ta Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağladığını duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin tüm sınırlarındaki askeri kuşatma pekiştirilmiş ve bölgeye yardım girişinin sağlandığı bütün noktalar ele geçirilmiş oldu

Filistin Kızılayı: İsrail'in çekildiği Gazze'nin kuzey bölgelerinde çok sayıda cesede ulaşıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun ardından istifa eden ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, raporun "açıkça yanlış" olduğunu savundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Müzik Yüksek Okulu Barenboim-Said Akademisinde görevli Yahudi asıllı Profesör Michael Barenboim, ülkedeki üniversitelerde Filistin yanlısı gösterilere katılan öğrencilere destek verdi.

Avrupa ülkeleri İspanya, Norveç ve İrlanda'nın eş zamanlı olarak 1967 sınırlarıyla Filistin devletini tanımalarının ardından bu kararı alan ülke sayısı 146'ya yükselirken, bu hamle Filistin'in diplomatik alandaki varlığını ve kabul edilebilirliğini güçlendiriyor.

Belçika'da Gent Üniversitesi, İsrail ile tüm akademik işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail'deki Esir ve Kayıp Aileler Formu, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümetin Gazze Şeridi'ndeki esirleri "terk ettiğini" ve bu kişileri geri getirmek yerine saldırıları sürdürmeyi seçtiğini belirtti

İsrail'deki Esir ve Kayıp Aileler Formu, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümetin Gazze Şeridi'ndeki esirleri "terk ettiğini" ve bu kişileri geri getirmek yerine saldırıları sürdürmeyi seçtiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü, 1 subayının da yaralandığını bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının gece boyu Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

06:52 Türkiye'deki tüm camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

00:25 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında yakalama kararı talebinde bulunmasını "delilik" olarak niteleyerek, mahkemenin böylesi bir karar için sunduğu gerekçelerin "uydurma" olduğunu iddia etti.

00:24 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), fırtına nedeniyle parçalara ayrılan Gazze'deki yüzer iskelenin tamirinin bir haftadan fazla süreceğini belirtirken, Gazze'ye havadan yapılan yardımları da İsrail'in Refah'taki bombardımanı nedeniyle durdurduklarını açıkladı.

00:00 Hamas, kendisi de dahil Filistinli grupların, Filistin halkına karşı soykırım devam ederken İsrail'le müzakereyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.