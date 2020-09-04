Heniyye, kamplardaki Filistinli mültecilerin durumunu görüştü

AA 04 Eylül 2020 Cuma 19:00 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 19:00

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim ile Filistin meselesini ve Lübnan'ın farklı yerlerinde bulunan kamplardaki mültecilerin durumunu görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Lübnan Emniyet Genel Müdürü İbrahim ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Lübnan'daki kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin sosyal ve insani durumlarının yanı sıra Filistin davasını hedef alan projelerin de aralarında bulunduğu bazı konular ele alındı.

Hamas lideri, görüşmede güçlü ve sağlıklı bir Lübnan'ın, Filistin davası ve halkı için stratejik bir güç olduğunu vurguladı.

Heniyye ayrıca Filistinli mültecilerin bulundukları ülkelere yerleştirilerek orada kalıcı olmalarının sağlanmasına, tehcir edilmesine ve alternatif vatan düşüncesine karşı olduklarını belirtti.

Lübnan- Filistin Diyalog Komitesi tarafından, Filistin Merkez İstatistik Bürosu ve Lübnan Merkez İstatistik İdaresinin desteğiyle 2017'de hazırlanan rapora göre, Lübnan'da 12 kampta 174 bin 422 Filistinli mülteci bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Mart 2016'da yayımladığı rakamlara göre ise Lübnan'da 459 bin 292 Filistinli mülteci yaşıyor.

Lübnan'da yaşanan iç savaş ve siyasi krizler nedeniyle 1932'den bu yana genel nüfus sayımı yapılamıyor.