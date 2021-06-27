Heniyye: Lübnan ziyaretimin Hamas için özel bir önemi var

AA 27 Haziran 2021 Pazar 17:50 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 18:04

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye liderliğindeki Hamas heyeti, birçok Arap ülkesinin yer aldığı yurt dışı turu kapsamında birkaç günlük bir ziyaret için Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı.

Heniyye, düzenlediği basın toplantısında "Lübnan ziyareti, Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlıktan birçok devlet yetkilisinin yanı sıra Filistinli grupların liderleri, direniş güçleri, Lübnan partileri ve mülteci kamplarındaki Filistinlilerle görüşme fırsatı tanıması açısından her zaman özel bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında "direniş gruplarının elde ettiği zafer" sonrasındaki siyasi gelişmeler ile bunun sahadaki ve siyasi alandaki yansımalarının ele alınacağını aktaran Heniyye, ziyaret sırasında ayrıca geri dönüş hakkı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile alternatif vatan arayışının reddedilmesi başta olmak üzere Filistin halkının değişmez değerlerine de vurgu yapılacağını kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail saldırıları sonrası çıktığı yurt dışı turu kapsamında Mısır, Fas ve Moritanya'yı ziyaret etmişti.

