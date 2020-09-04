AA 04 Eylül 2020 Cuma 23:56 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 23:56

Hamas'ın resmi internet sitesinde yayınlanan video görüntüsüne göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Sabra ve Şatilla Katliamı Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Heniyye, mezarlıkta yaptığı konuşmada, İsrail'e hitaben, "Bu kanlar, tüfekler ve füzeler, siz Filistin topraklarından ayrılıncaya kadar sizi takip edecek ve kovalayacaktır. Bu iğrenç katliamda Filistin kanıyla Lübnan kanı birbirine karıştı." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin kanının Filistin halkının ve Lübnan'ın büyüklüğüne şahitlik yapmaya ve işgalcilerin peşini bırakmayan bir lanet olmaya devam edeceğini kaydeden Heniyye, şöyle devam etti:

"İsrail, ne komşumuz, ne dostumuz ne de müttefikimizdir. İsrail düşmandır ve bu kanlar gözümüzün önünde durdukça da düşman olarak kalacaktır."

Heniyye, "Filistin direnişi, Sabra ve Şatilla katliamı şehitlerinin intikamını ancak Filistin topraklarındaki Siyonist projeyi yok etmekle almış olur." diye konuştu.

Katliamın failleri cezalandırılmadı

Lübnanlı Hristiyan Ketaib Partisi lideri Beşir Cemayel'in cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa süre sonra uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesini gerekçe gösteren Hristiyan Falanjist milisler, 16 Eylül 1982'de İsrail ordusunun gözetiminde Sabra ve Şatilla mülteci kamplarına saldırı başlattı.

İsrail'in dönemin Savunma Bakanı Ariel Şaron'un yönettiği üç gün süren saldırılarda, 3 binden fazla savunmasız Filistinli mülteci katledildi. Çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli mülteciler, milislerin kullandığı ağır silah ve bombaların yanı sıra balta ve kesici aletlerle vahşice öldürüldü.

Katliamın ardından Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1982'de yaşananları kınayarak "bunun bir soykırım olduğunu" ilan emişti. Ancak hala katliama dair hiçbir yargılama ve ceza işlemi gerçekleşmedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un batısında yaklaşık bir kilometrekareye sıkışan Sabra ve Şatilla kampları, resmi olmayan verilere göre 12 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.