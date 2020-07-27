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Dünya

Heniyye'den Başkan Erdoğan'a Ayasofya tebriği

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:30
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Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'a, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ve ilk cuma namazının kılınması münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.

İsmail Heniyye, mesajında, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin halkının başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere vatan topraklarını ve kutsal değerlerini meşru müdafaa hakkına verdiği desteği takdir etti.

Heniyye ayrıca, Türk ve Filistin halklarını bir araya getiren kardeşlikten duyduğu övüncü de ifade etti.

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