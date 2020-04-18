Heniyye'den ''İsrail'le esir takası konusunda ara bulucularla görüştük'' açıklaması

AA 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:30 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:31

Heniyye, Londra merkezli Al Araby televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hamas Hareketinin Gazze Sorumlusu (Yahya es-Sinvar), İsrail ile esir takası anlaşması için hareketin dolaylı müzakerelere hazır olduğunu açıklamıştı." dedi.

Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri özgürlüğüne kavuşturmak için çalışıyoruz Bazı taraf ve ara bulucuların esir takası konusunda kendileriyle temasa geçtiğini söyleyen Heniyye, söz konusu taraf ve ara bulucuların kimler olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi. Heniyye, "Bu meselenin çözümünde gerçek anlamda anahtarın ne olabileceğini kendilerine ilettik." ifadelerini kullanmakla yetindi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 4 İsrail askerinin esir tutulduğunu hatırlatan Heniyye, "İşgal liderleri arasında yeterli ciddiyet varsa dolaylı müzakerelerle bir değişim anlaşması yapmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, 8 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın, İsrail'in yaşlı, kadın, hasta ve çocuk mahkumları serbest bırakması durumunda İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın da elindeki İsrailli askerler konusunda bu yönde olumlu adım atmasını onayladıklarını kaydetmişti. Kasım, "Hamas hareketi, bu girişime İsrail tarafından gelecek gerçek ve fiili herhangi bir yanıta ciddi bir şekilde yaklaşacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Sinvar, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da İsrail hapishanelerindeki kadın, hasta ve yaşlıların serbest bırakılması karşılığında cüzi bir karşılık verebileceklerini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 6 Nisan'da Gazze'deki İsrailli kayıp askerler konusunda ara bulucular kanalıyla acil bir diyalog çağrısında bulunmuştu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, ilk kez Nisan 2016'da, ellerinde İsrail askerinin bulunduğunu duyurmuş ancak ölü ya da sağ olduklarına dair bilgi vermemişti.