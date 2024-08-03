Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından ''İran'dan misilleme gelecek'' iddiası

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olmasının ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Seyid Muhammed Marandi ise sosyal medya hesabından Devrim Muhafızları Ordusu'na ait füze fotoğrafını paylaşarak, "Terk edin. Geliyor" paylaşımında bulundu.

Öte yandan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini devreden kararnameyi onaylarken sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıla ait "Siyonist rejimin sonu geldi" ifadelerinin yer aldığı gönderiyi sayfasında sabitledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" ifadeleri yer almıştı.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İSRAİL VE LÜBNAN'A UÇUŞLARINI ASKIYA ALIYOR

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya'ya ait hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

PENTAGON, "İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ" İÇİN BÖLGEYE İLAVE SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLER GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.

Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatı verdi.

ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.

Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye yollayacak Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak.

Bakan Austin, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.

HAMAS'IN İRAN TEMSİLCİSİNE GÖRE, HENİYYE BÜYÜK OLASILIKLA DIŞARIDAN FÜZE YA DA MERMİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'de New York Times gazetesi, Heniyye'nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia ederken, Hamas'ın İran'daki temsilcisi Kaddumi konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu. Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, dışarıdan gelen bir füze ya da mermiyle öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.

New York Times'ın suikastla ilgili iddialarının doğruluğunu sorgulayan Kaddumi, sözlerini şöyle sürdürdü: New York Times muhabiri acaba o bombayı kendisi mi yerleştirdi, yoksa hedef alınan mekanla ilgili ellerinde resmi ve fotoğraflı raporlar mı var? Bu mantıksız bir iddia ve hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor. Ortaya attıkları hikaye tam bir saçmalık. Şehit (Heniyye), eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldüğünde de aynı yerde misafir edildi. O zaman suikast neden şimdi gerçekleşti? ABD'den yeşil ışık şimdi geldiği için mi, yoksa o vakit onu öldürmemeye dikkat ettikleri için mi?

- HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI



Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.