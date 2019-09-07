Hepimiz ‘Benjamin Button’ olacağız 

Tüm keşifler tesadüflerle başlar. Bilim insanları büyüme hormonunun, vücudun bağışıklık fonksiyonlarına yardımcı olan ve göğüste bulunan timüs bezindeki dokuyu nasıl değiştireceğini incelemek üzere bir araştırma yapmak için kolları sıvadı. 9 kişilik deney grubuna bir yıl boyunca büyüme hormonu ve iki diyabet ilacından oluşan bir ilaç ‘kokteyli’ verildi.

Fütüristik bir deneyim

Ardından, katılımcıların bağışıklık sistemlerinin yanı sıra, yaşlanmaları üzerindeki etkilerini anlamak için ilaçların, bu kişilerin epigenetik saatlerine etkisi izlendi. Yapılan yeni çalışmaya göre bu kişilerin biyolojik yaşlarında ortalama iki buçuk yıllık bir kayıp yaşandı. Araştırmacı Steve Horvath, “Biyolojik saatin yavaşladığını görmeyi umuyordum ama geriye gideceğini beklemiyordum. Bu fütüristik hissettirdi” dedi. Bilim insanları yalnızca 9 kişiyle gerçekleşen bu mini araştırmayı genişletmeyi hedefliyor.