Her göçmene bir silahlı asker
Trump yönetimi, Orta Amerika’dan kaçarak yeni bir hayat umuduyla ABD’ye doğru yola koyulan 7 bin göçmene karşı, eşit sayıda silahlı askerle karşı koyma kararı aldı. Göçmenleri ülkeye sokmamakta ısrarcı olan ABD Başkanı, gelenleri sınıra kuracakları çadır kentte durduracaklarını duyurdu.
Yoksulluk ve organize suç örgütlerinden kaçarak Orta Amerika’dan harekete geçip Meksika’da ilerleyen yaklaşık 7 bin göçmene karşı denk sayıda silahlı askerle ABD’nin güney sınırını koruma altına alma talimatı veren Başkan Donald Trump’ın planının detayları belli oldu. ABD Kuzey Saha Komutanı Orgeneral Terrence John O’Shaughnessy Sadık Vatansever Operasyonu adı altında Meksika sınırına en az 5 bin 200 ABD askeri, onlarca helikopter ve insansız hava aracı gönderileceğini duyurdu. Teksas, Arizona ve Kaliforniya’daki 26 sınır geçiş noktasına konuşlandırılacak askerlerin silah taşıyacağını vurgulayan O’Shaughnessy, bunların Nisan’da sınıra konuşlandırılmış bulunan 2 bin 92 Ulusal Muhafız mensubuna destek vereceğini kaydetti. Böylece Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan gelen her bir göçmeni, sınırda, bir silahlı Amerikan askeri karşılayacak.
ÇADIR TEHDİDİ
FoxNews kanalına mülakat veren Trump ise Meksika’da ilerlemeyi sürdüren göçmenlere “Hepinizi çadır kentlere tıkarım” tehdidinde bulundu. Kasım’ın 6’sıdaki ara seçimler öncesi göç karşıtı propagandaya hız veren Trump, “Bu ülkeye girmelerine izin vermeyeceğiz. Sığınma başvurusunda bulunurlarsa davaları görülene dek onları tutacağız. Her yere çadırlar kuracağız” dedi. Sığınma başvurusunun sonucunu beklerken gözaltında tutulanların kalacağı yapılar için ‘yüz milyonlarca dolar harcamayacağının’ altını çizen Trump, “Onlar da bekleyecekler, sığınma başvuruları kabul edilmezse çekip gidecekler” ifadelerini kullandı.
BİN 600 KM KALDI
Honduras’ın San Pedro Sula kentinden 13 Ekim’de yola çıkan göçmen kafilesi, yolda kendilerine katılanlarla genişliyor. Honduras, Guatemala ve El Salvador’dan 3 bin ile 5 bin arasında kişinin kafileye katıldığı tahmin ediliyor. Göçmen kafilesinde bulunanların çoğu, Meksika’nın Tijuana kentinden ABD’ye giriş yapmayı hedefliyor. Kafilenin hâlâ ABD sınırından yaklaşık bin 600 kilometre uzakta olduğu belirtiliyor.
AÇLIKTAN ÖLMEMEK İÇİN KAÇIYORLAR
Honduras’tan küçük bir grup olarak yola çıkan ve El Salvadro ile Guatemala’dan katılımlarla büyüyen göçmen kafilesindeki insan sayısı 7 bini buldu. Yoksulluk ve organize suçtan kaçtığı belirtilen göçmenlerin durumu oldukça vahim. İngiliz Guardian gazetesine konuşan Guatemala’nın yerli Chorti halkından Canan, sadece yoksunluktan yola düşmediklerini, tek gelir kaynakları olan topraklarının çoraklaşması nedeniyle kaçtığını söyledi. Küresel ısınmanın etkisiyle senelerdir yağmur yağmadığını belirten Canan, “Toprak artık bir şey üretmiyor. Hasat kalmadı” dedi ve 3 çocuğu ile eşini bırakarak yola koyulduğunu kaydetti. Honduraslı çiftçi Antonio Lara ise New York Times’a verdiği demeçte göçün nedeninin kahve olduğunu ifade etti. Kahve fiyatlarının 7 senede sürekli düştüğünü aktaran Lara, “Kahve üretmek artık hiçbir şeyimizi karşılamıyor. Ülkemi isteyerek terk etmedim, açlıktan ölmemek için gitmek zorundayım” diye konuştu.
Doğum yoluyla vatandaşlık kaldırılıyor
Donald Trump, ABD’ye izinsiz giriş yapmış göçmenlerin ABD’de doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesini de bir başkanlık kararnamesiyle sona erdirmeyi planladığını söyledi. Fox News’e konuşan Trump, ülkeye yasa dışı gelenlerin çocuklarının sırf ABD’de doğduğu için vatandaşlık almalarının saçma olduğunu savundu. Söz konusu uygulama, 1868 yılında kabul edilen Anayasası’nın 14. ek maddesine dayanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.