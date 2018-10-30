Her göçmene bir silahlı asker

Yoksulluk ve organize suç örgütlerinden kaçarak Orta Amerika’dan harekete geçip Meksika’da ilerleyen yaklaşık 7 bin göçmene karşı denk sayıda silahlı askerle ABD’nin güney sınırını koruma altına alma talimatı veren Başkan Donald Trump’ın planının detayları belli oldu. ABD Kuzey Saha Komutanı Orgeneral Terrence John O’Shaughnessy Sadık Vatansever Operasyonu adı altında Meksika sınırına en az 5 bin 200 ABD askeri, onlarca helikopter ve insansız hava aracı gönderileceğini duyurdu. Teksas, Arizona ve Kaliforniya’daki 26 sınır geçiş noktasına konuşlandırılacak askerlerin silah taşıyacağını vurgulayan O’Shaughnessy, bunların Nisan’da sınıra konuşlandırılmış bulunan 2 bin 92 Ulusal Muhafız mensubuna destek vereceğini kaydetti. Böylece Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan gelen her bir göçmeni, sınırda, bir silahlı Amerikan askeri karşılayacak.

ÇADIR TEHDİDİ

FoxNews kanalına mülakat veren Trump ise Meksika’da ilerlemeyi sürdüren göçmenlere “Hepinizi çadır kentlere tıkarım” tehdidinde bulundu. Kasım’ın 6’sıdaki ara seçimler öncesi göç karşıtı propagandaya hız veren Trump, “Bu ülkeye girmelerine izin vermeyeceğiz. Sığınma başvurusunda bulunurlarsa davaları görülene dek onları tutacağız. Her yere çadırlar kuracağız” dedi. Sığınma başvurusunun sonucunu beklerken gözaltında tutulanların kalacağı yapılar için ‘yüz milyonlarca dolar harcamayacağının’ altını çizen Trump, “Onlar da bekleyecekler, sığınma başvuruları kabul edilmezse çekip gidecekler” ifadelerini kullandı.

BİN 600 KM KALDI

Honduras’ın San Pedro Sula kentinden 13 Ekim’de yola çıkan göçmen kafilesi, yolda kendilerine katılanlarla genişliyor. Honduras, Guatemala ve El Salvador’dan 3 bin ile 5 bin arasında kişinin kafileye katıldığı tahmin ediliyor. Göçmen kafilesinde bulunanların çoğu, Meksika’nın Tijuana kentinden ABD’ye giriş yapmayı hedefliyor. Kafilenin hâlâ ABD sınırından yaklaşık bin 600 kilometre uzakta olduğu belirtiliyor.

AÇLIKTAN ÖLMEMEK İÇİN KAÇIYORLAR