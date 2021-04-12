''Her ramazanda Türkiye'nin desteğini görüyor ve hissediyoruz''

AA 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:44

Gürcistan Müslümanlar İdaresi Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, her yıl ramazan döneminde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile son derece yakın iş birliği içinde olduklarını ve Türkiye'den her zaman önemli yardımlar aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'daki Müslümanların ramazan hazırlıklarını AA muhabirine anlatan Eminov, "Gürcistan'daki Müslüman toplumu ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla bekliyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dini etkinliklerinin ülke genelinde kısıtlı bir şekilde düzenlendiğine işaret eden Eminov, gece sokağa çıkma yasağı olduğu için bu akşam ilk teravih namazının camilerde kılınabilmesi için ülke yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Ramazan için ülkedeki camilerin süslendiği, insanların da kendi hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Eminov, ramazanın başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki Müslümanlara sağlık, bereket ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Gürcistan Müslümanlar İdaresi olarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile her yıl ramazanda son derece yakın iş birliği yaptıklarını belirten Eminov, "Biz her yıl ramazan ayında Türkiye'nin desteğini görüyor ve hissediyoruz." diye konuştu.

Eminov, ülkedeki kısıtlamalara rağmen ramazan boyunca sabah ezanın okunması iznini aldıklarını söyledi.