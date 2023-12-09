Büyükelçi Zomlot, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te, Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve Filistin'deki acıların sanki dün başlamış gibi anlatılmasına tepki gösteren Zomlot, "Her şey İngiltere'nin bize danışmadan topraklarımızı başkalarına vadetmesi ve bizi, Filistin ulusunu, Yahudi olmayan azınlıklara dönüştürmesiyle başladı." ifadelerini kullandı.

Zomlot, Filistin halkının bölgenin asıl yerlileri ve temel uygarlığı olduğunu vurguladı.

Balfour Deklarasyonu'nun büyük sorunları beraberinde getirdiğini belirten Zomlot, söz konusu deklarasyonla Filistin halkının haklarının yok sayılmaya başlandığını kaydetti.

Zomlot, "Filistin halkı tüm bu yıllar boyunca topraklarımızı özgürleştirmek, mülklerimize, evlerimize ve çiftliklerimize geri dönmek, eşitlik ve eşit muamele görmek ve uluslararası kararların uygulanmasını sağlamak için mücadele etti." dedi.

"Her şey ekimde değil, 106 yıl önce başladı. Filistin halkının özgürlük ve adalet arayışı artık görülmeli. İnsan hakları, ulusal haklar ve uluslararası uzlaşı ve hukuk meselesine bakmaya ihtiyacımız var." diyen Büyükelçi Zomlot, İsrail'in sürekli şiddete başvurma yoluna gittiğine dikkati çekti.

Zomlot, "İsrail'in anladığı şey, askeri çözüm ve şiddet. Sivilleri korkutmak ve sivil topluluklar üzerinde baskı oluşturmak." değerlendirmesini yaptı.

- "ZİHİNLERİNDE MAĞDUR OLAN KENDİLERİ"

İsrail'in sürekli kendisini mağdur gösterme çabasında olduğunu vurgulayan Zomlot, "Filistinlilerin kendilerini öldürtmek zorunda bıraktığı için kınanmasını istiyorlar. Zihniyete bakar mısınız? 'Çaresiz İsrailliler', bizi öldürmek, topraklarımızı çalmak, evlerimizi yıkmak, Gazze'de var olan her canlıyı bombalamak zorundalar. Zihinlerinde mağdur olan kendileri." diye konuştu.

İsrailli yöneticiler arasında Itamar Ben-Gvir ve Binyamin Netanyahu gibi isimlerin istediği her şeyi yapabileceğine inanan, özel ve üstün olduklarını düşünen kimseler olduğunu belirten Zomlot, "İsterlerse binlerce çocuğu öldürebilirler, hastaneleri bombalayabilir, okulları yıkabilirler. Hatta Gazze gibi bir şehrin bütün altyapısı mahvedebilirler." ifadesini kullandı.

İsrail yönetiminin tüm bu zulmü yapabilmesinin ancak Filistinlileri insan değilmiş gibi görerek mümkün olduğunu kaydeden Büyükelçi, "Duymuşsunuzdur. İsrailli bakanlar bize 'insansı hayvanlar' dedi. Sıradan insanları bu şekilde öldüremeyeceğiniz için insan dışılaştırmak zorundasınız." dedi.

CNN ve BBC gibi çok sayıda Batı televizyonunda yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla gündeme gelen Zomlot, İsrail'in kendisini mağdur gösterme çabalarına ağır eleştiriler getirmişti.

Zomlot ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'a görevini derhal ve sorumlulukla yerine getirmesi çağrısında bulunmuştu.