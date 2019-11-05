Her şey Filistin’i işgal için!

İsrail makamları, son 3 günde işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimlerinin altyapı projeleri için Filistin’in yüzlerce dönüm arazisine el koymak üzere 16 karar çıkardı. AA’ya konuşan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, bu kararlara dayanarak İsrail’in Filistinlilerin yüzlerce dönüm arazisine el koyacağına dikkati çekerek, Tel Aviv yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini birbirine ve Kudüs’e bağlayacak çevre yolları yapmayı amaçladığını ifade etti.

HEDEF TÜM BATI ŞERİA

İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin altyapı projeleri için el koyacağı toprakların Filistin yönetimine ait hazine toprakları olduğunu vurgulayan FKÖ yetkilisi, bu kararlar çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria’nın tüm kentlerinden toprak alınacağını dile getirdi.

AB: İSRAİL DURMALI

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in işgali altındaki topraklarda yeni yerleşim birimlerine ilişkin verdiği onayın uluslararası hukuka ayrıkı olduğunu vurgulayarak, Tel Aviv yönetimine tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin iki devletli çözüme zarar verdiği kaydedildi.