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Her şey İsrail için! 

ABD’nin İsrail işgalini meşrulaştırmak amacıyla Filistin’e dayattığı sözde ‘Yüzyılın Anlaşması’nın ekonomik ayağının açıklanacağı Manama Çalıştayı başladı. Trump’ın damadı Kushner, tek hedeflerinin İsrail’in güvenliğini sağlamak olduğunu itiraf etti.

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ABD’NİN terör devleti İsrail’in Filistin topraklarını işgalini meşrulaştırmayı hedefleyen ihanet planı Yüzyılın Anlaşması’nın ekonomik kısmının masaya yatırılacağı Manama Çalıştayı dün Bahreyn’de başladı. Filistin’in boykot çağrısına rağmen Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Katar ve Ürdün’ün katıldığı çalıştayda ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner plana ilişkin açıklamalarda bulundu.  

KUSHNER TEHDİT ETTİ

Filistinlilerin entelektüel bir kişiliğe, azim  ve büyük güce sahip olduğunu ifade eden Kushner,  “Hayal kırıklığına uğramasına rağmen Başkan Trump ve ABD sizlerden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizler için” sözleriyle Filistinlileri tehdit etti. Kushner, mevcut ekonomi planıyla işsizliği yüzde 10 düşüreceğini dile getirdi. Taraflar arasındaki çatışmaya adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini öne süren Kushner, mevcut çatışmaya İsrail’in güvenliğini garanti  altına alan, Filistinlilerin onurunu koruyan adil ve kalıcı bir siyasi çözüm getirilmeden, Filistin halkının ekonomik gelişimi ve refahının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Kushner zirve öncesi de kendileri için önceliğin İsrail’in güvenliği olduğunu dile getirmişti. 

KIRMIZI ÇİZGİMİZ… 

İhanet planına sert tepki gösteren Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne,  “Arap Barış Girişimi kırmızı çizgidir, yeniden düzenlenmesi mümkün değil” ifadesini kullandı.      

HEDEF KUDÜS 

BARIŞIN, herhangi bir bedeli olmayacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Mekke zirvesinde ulusal Filistin meselesinin tasfiyesini amaçlayan “Yüzyılın Anlaşması” planının hedeflerini ortaya koyduğunu söyledi. Ebu Rudeyne, Bahreyn Çalıştayı’nın Gazze’de bir emirlik kurulmasına hazırlık yapmayı, Gazze’nin Batı Şeria’dan ayrılmasını planlamayı ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesini hedeflediğini dile getirdi.  

HAMAS: BU iŞGALE YEŞiL IŞIkTIR 

Filistinlilerin çalıştaya yönelik protestosu da devam ediyor. İsrail askerlerinin çalıştayı protestwwo için Gazze Şeridi sınırındaki gösterilere müdahalesinde 12 Filistinli yaralandı. Hamas Lideri İsmail Heniyye, çalıştayla ekonomik teşvikler vererek Filistin meselesinin tasfiyesinin amaçlandığını vurguladı. Tarihi bir dönüm noktasından geçtiklerini belirten Heniyye, Filistin’in satılacak bir meta olmadığını ifade etti. Heniyye, “Çalıştay İsrail’e işgali genişletme, tüm Batı Şeria’yı kontrol altına alma, Arap ülkeleriyle normalleşme kapısını açarak bölgeye entegre olması için yeşil ışık yakıyor” dedi. 

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

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