Her şey İsrail için! 

ABD’NİN terör devleti İsrail’in Filistin topraklarını işgalini meşrulaştırmayı hedefleyen ihanet planı Yüzyılın Anlaşması’nın ekonomik kısmının masaya yatırılacağı Manama Çalıştayı dün Bahreyn’de başladı. Filistin’in boykot çağrısına rağmen Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Katar ve Ürdün’ün katıldığı çalıştayda ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner plana ilişkin açıklamalarda bulundu.

KUSHNER TEHDİT ETTİ

Filistinlilerin entelektüel bir kişiliğe, azim ve büyük güce sahip olduğunu ifade eden Kushner, “Hayal kırıklığına uğramasına rağmen Başkan Trump ve ABD sizlerden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizler için” sözleriyle Filistinlileri tehdit etti. Kushner, mevcut ekonomi planıyla işsizliği yüzde 10 düşüreceğini dile getirdi. Taraflar arasındaki çatışmaya adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini öne süren Kushner, mevcut çatışmaya İsrail’in güvenliğini garanti altına alan, Filistinlilerin onurunu koruyan adil ve kalıcı bir siyasi çözüm getirilmeden, Filistin halkının ekonomik gelişimi ve refahının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Kushner zirve öncesi de kendileri için önceliğin İsrail’in güvenliği olduğunu dile getirmişti.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ…

İhanet planına sert tepki gösteren Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “Arap Barış Girişimi kırmızı çizgidir, yeniden düzenlenmesi mümkün değil” ifadesini kullandı.