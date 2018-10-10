Her şey İsrail’in güvenliği için!
Donald Trump’ın sözde Filistin-İsrail barışından sorumlu Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt, Beyaz Saray’ın hazırladığı anlaşmanın hedefini açıkladı. İsrail basınına konuşan ABD’li temsilci, “Endişelenmeyin. Trump’ın barış planı İsrail’in güvenliğine odaklanıyor” dedi.
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve terör devletinin Filistin’i işgalini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 ay içerisinde açıklayacağı sözde barış anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Trump’ın Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt, ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırdıkları sözde Filistin-İsrail barış planının Tel Aviv’in güvenliğine odaklandığını söyledi.
İsrail’de çıkan çatlak seslerin ardından Times of Israel gazetesine özel bir röportaj veren Greenblatt, “Barış planımız hazır. Bir ay içerisinde Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile birlikte tarafları bir masanın etrafında bir araya getireceğiz. İsrail’in endişe etmesine gerek yok. Anlaşma, ağrılıklı olarak, İsrail’in güvenlik endişelerine odaklanıyor” dedi. Filistinlilerin de anlaşmanın tarafı olduğunu ve bir denge bulunması gerektiğini belirten Greenblatt, “İki taraf da hoşlanmadığı maddelerle karşılaşacak. Fakat ana metin Filistinli mültecilerin geleceği de dahil önemli konuları içeriyor” diye konuştu.
FEDERASYON YOK
Batı Şeria’nın Ürdün’e bağlanarak bir konfederasyon kurulacağı iddialarını da değerlendiren ABD’li temsilci, dedikoduların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Greenblatt, “Konfederasyon modeli öngörmüyoruz” ifadesini kullandı. New York’taki Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, hazırladıkları sözde Filistin barış planını 4 ay içerisinde açıklayacaklarını duyurmuştu. Batı Şeria ile Gazze dışında kalan ve İsrail’in 1967’den bu yana işgal altındaki toprakları terör devletine devreden anlaşma, bölgede sadece Washington’ın sadık müttefikleri Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.
Arap Birliği Brüksel’i göreve çağırdı
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa ülkelerine BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yaşadığı mali sıkıntının giderilmesi çağrısında bulundu. İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 3. Bölgesel Forumu’nda konuşan Ebu Gayt, “Avrupalı ortaklarımızı, İsrail işgalini sonlandıracak ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi çözümün canlandırılması ve UNRWA’nın mali sıkıntının giderilmesi için çalışmaya çağırıyoruz” dedi.
Gazze ablukasına Türk bayraklı meydan okudu
Terör devleti İsrail’in 11 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Filistin’in Gazze kentindeki sivil direniş, bu sefer de denize taşındı. Binlerce Filistinli önceki gün ablukayı kırmak amacıyla 20’den fazla tekneyle kuzey sahilinden açıldı. Denize açılan teknelere destek vermek için sahilde toplanan Gazzelilerin Türk bayrakları taşıması ve Başkan Erdoğan’ın resminin yer aldığı tişörtler giymesi dikkat çekti. İşgal ordusu ise barışçıl göstericilere saldırmak için hiç vakit kaybetmedi. Gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerleri, 29 Filistinliyi yaraladı.
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