Her şey İsrail’in güvenliği için! 

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve terör devletinin Filistin’i işgalini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 ay içerisinde açıklayacağı sözde barış anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Trump’ın Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt, ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırdıkları sözde Filistin-İsrail barış planının Tel Aviv’in güvenliğine odaklandığını söyledi.

İsrail’de çıkan çatlak seslerin ardından Times of Israel gazetesine özel bir röportaj veren Greenblatt, “Barış planımız hazır. Bir ay içerisinde Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile birlikte tarafları bir masanın etrafında bir araya getireceğiz. İsrail’in endişe etmesine gerek yok. Anlaşma, ağrılıklı olarak, İsrail’in güvenlik endişelerine odaklanıyor” dedi. Filistinlilerin de anlaşmanın tarafı olduğunu ve bir denge bulunması gerektiğini belirten Greenblatt, “İki taraf da hoşlanmadığı maddelerle karşılaşacak. Fakat ana metin Filistinli mültecilerin geleceği de dahil önemli konuları içeriyor” diye konuştu.

FEDERASYON YOK

Batı Şeria’nın Ürdün’e bağlanarak bir konfederasyon kurulacağı iddialarını da değerlendiren ABD’li temsilci, dedikoduların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Greenblatt, “Konfederasyon modeli öngörmüyoruz” ifadesini kullandı. New York’taki Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, hazırladıkları sözde Filistin barış planını 4 ay içerisinde açıklayacaklarını duyurmuştu. Batı Şeria ile Gazze dışında kalan ve İsrail’in 1967’den bu yana işgal altındaki toprakları terör devletine devreden anlaşma, bölgede sadece Washington’ın sadık müttefikleri Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.