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Dünya

Her yeri istila ettiler: Yollar kırmızıya büründü

Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda kırmızı yengeçlerin yıllık göç zamanı geldi. Ormandan çıkıp okyanusa doğru göç eden yengeçler için yollar trafiğe kapatıldı.

TRT Haber18 Kasım 2021 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:19
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Binlerce yengeç, yıllık göç yolculuğuna başladı. Avustralya'daki Christmas Adası'nda kırmızı yengeçlerin göçü kameraya yansıdı.

Binlerce yengeç, ormandan çıktı, okyanusun yolunu tuttu. Yengeçlerin yolculuğu sırasında, yollar kırmızıya büründü.

ÜREMEK İÇİN OKYANUSA GİDİYORLAR

TRT Haber'in haberine göre, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı adada, milyonlarca kırmızı yengeç yaşıyor. Yengeçler, sonbahar aylarında üremek için okyanusun yolunu tutuyor.

Christmas Adası'ndaki yengeçler koruma altında bulunuyor. Yıllık göç sırasında, yengeçlerin zarar görmemesi için yollar trafiğe kapatılıyor.

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