20 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Hermon Dağı'nda patlama: İsrail askeri kendi silahıyla vuruldu
Dünya

Hermon Dağı'nda patlama: İsrail askeri kendi silahıyla vuruldu

Suriye'nin güneyinde saldırılar düzenleyen soykırımcı İsrail askerleri, kendi silahlarıyla kendilerini yaraladı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 18:21
Hermon Dağı'nda patlama: İsrail askeri kendi silahıyla vuruldu
Ordudan yapılan açıklamada, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Hermon Dağı'na (Cebel eş-Şeyh) saldırılar sırasında Suriye ordusuna ait eski bir el bombasının patladığı bildirildi.

İsrail ordusunun patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ilk sonuçlarına göre, Hermon Dağı bölgesinde ele geçirilen silahlar arasındaki eski bir el bombası infilak etti.

Patlamada yaralanan 4 İsrail askerinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

