İsrail'de siyasi kriz yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkedeki vahşetin artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığını açıkça dile getirdi. Herzog'un 'hayvanileşme' olarak nitelendirdiği süreç, aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in sert tepkisiyle İsrail siyasetinde derin bir çatlağı gözler önüne serdi.

HERZOG'DAN 'KORKUNÇ VAHŞETİN YAYILDIĞI' İTİRAFI

Batı Kudüs'te düzenlenen bir programda konuşan Herzog, İsrail toplumunda "korkunç bir vahşetin yayıldığını" belirtti.

Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının "korkunç" düzeyde arttığını itiraf etti.

Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığına işaret eden Herzog, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir hayvanileşme süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın hayvani davranışlarına maruz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

BEN-GVİR'DEN HERZOG'A: CUMHURBAŞKANLIĞINA LAYIK DEĞİL

Herzog'un ifadelerine, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi öven ve görüntülerini paylaşan İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tepki gösterdi.

, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Devleti'nin yüzbinlerce vatandaşını hayvan olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir." iddiasında bulundu.

Ben-Gvir

FİLİSTİNLİ ESİRLERE SİSTEMATİK İŞKENCE İDDİALARI

Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi savunan aşırı sağcı bakan, İsrail hapishanelerine giderek Filistinli esirlere yönelik ihlalleri kameralar önünde gözler önüne sermesi ve Filistinli esirlere yönelik kötü muameleyi desteklemesiyle biliniyor.

İnsan hakları örgütleri, Ben-Gvir'in bakanlığı döneminde İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkencenin arttığı ve şartların kötüleştiğini aktarıyor.