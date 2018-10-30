Hessen hezimeti, Merkel’i düşürdü  

Almanya’da Pazar günü Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin yüzde 27 ile 1966’dan bu yana en kötü seçim sonucuna imza atmasının faturası Başbakan Angela Merkel’e kesildi. CDU’nun eyalette çoğunluğu kaybetmesi ve iktidar ortaklarının koalisyondan ayrılma sinyali vermesi sonrası Başbakan Merkel, Aralık ayında yapılacak olan parti kongresinde CDU başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.

2021’E KADAR GÖREVDE

Alman haber ajansı dpa’nın CDU’lu üst düzey yöneticilerine dayandırdığı haberinde Hessen eyalet seçimlerinin analizinin yapıldığı parti başkanlığındaki toplantıda CDU Başkanı Angela Merkel’in, Aralık ayındaki kurultayda aday olmayacağı belirtildi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Merkel, Hesse’deki sonuçların hayal kırıklığı olduğunu vurguladı ve “Yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Oy kaybının sorumluluğunu üstüme alıyorum. CDU Genel Başkanlığına aday olmayacağım” dedi. “2021 yılında başbakan adayı da olmayacağım” ifadesiyle Şansölyeliğe devam edeceği mesajı veren Merkel, hükümetin kredisini kaybettiğini ve koalisyonun politikaları gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti. CDU liderliğini 18 yıldır üstelenen Merkel, bugüne kadar parti genel başkanlığı ve başbakanlığın birbirinden ayrılmayacağını ve aynı kişi tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguluyordu.

KOALİSYON TEHLİKEDE

Öte yandan, Hessen seçimlerinde 10,9 puan oy kaybederek yüzde 19,8’le üçüncü olan Merkel’in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise iktidardan ayrılmayı tartışmaya açtı. Sonuçların ardından basın toplantısı düzenleyen SPD lideri Andrea Nahles, “SPD’de bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Hükümet politikası dışında hangi değerleri ortaya koyacağımızı belirlemeliyiz” dedi. Partinin yönetim kadrosuyla koalisyonun geleceğini masaya yatıracaklarını duyuran Nahles ayrıca, Başbakan Merkel’in kurmaylarıyla da hafta sonu bir dizi görüşme yapacaklarını dile getirdi. SPD’de koalisyondan ayrılma düşüncesinin güçlendiği kaydediliyor.