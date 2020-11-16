DHA 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:33

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlık Karabağ'daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor. Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğratılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANINI GÖREVDEN ALDI

Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısının ardından, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığını açıkladı.

Ermenistan medyası, görevden alınan Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulundu.