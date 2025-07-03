''Hiç şüphe yok'' diyerek çağrıda bulundular: Filistinliler için İsrail'den hesap sorulmalı

Albanese, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Gazze'de yardım sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili suistimallerin kapsamlı şekilde soruşturulması çağrısında bulunan Albanese, "Tekrar söylüyorum, hesap sorulmasına ihtiyaç var. Bu konuda hiç şüphe yok." dedi.

Albanese, "Elbette her olay analiz ve soruşturma gerektiriyor ama genel tabloya bakmamız, detaydan bir adım uzaklaşmamız gerekiyor." diye konuştu.

İsrail askerlerinin yardım sırasında saldırısı sonucu yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) hakkında konuşan Albanese, kuruluşun artık İsviçre'de özel statüye sahip olmadığını öğrendiğini ve bu nedenle "rahatladığını" ifade etti.

Albanese, şu anda yaşananların, İsrail'in Filistinlilere karşı başlattığı "kasıtlı ve yıkıcı" bir saldırının parçası olduğunu kaydetti.

İsviçre'de Federal Vakıflar Denetleme Kurumu (ASF), dün ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın Cenevre kentindeki ofisinin kapatılması yönünde talimat vermişti.

"ÖLÜM TUZAKLARI"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor.

Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.